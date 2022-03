Covid-19 : les contaminations et hospitalisations toujours en hausse

Entre le 16 et le 22 mars, 10.561 contaminations au coronavirus ont été diagnostiquées en moyenne par jour, soit 17% de plus que lors de la période de référence de sept jours précédente. Dans le même temps, quelque 37.400 tests (+6%) ont été effectués quotidiennement en moyenne, pour un taux de positivité de 30% (+3,5 points de pourcentage).

Le nombre d'admissions à l'hôpital a également augmenté, à 192 (+13%) par jour entre le 19 et le 25 mars. Vendredi, 2.680 patients testés positifs au Covid-19 se trouvaient à l'hôpital (+18%), dont 165 (-4%) en soins intensifs.

Entre le 16 et le 22 mars, près de 20 personnes (-1%) sont décédées en moyenne par jour des suites du coronavirus. Le bilan s'élève désormais à 30.686 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Le taux de reproduction (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, se situe à 1,11. Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Concernant la vaccination, 80,1% de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 79,2% a reçu deux doses (84,4% en Flandre, 73,6% en Wallonie, 70,8% en Communauté germanophone et 61,4% à Bruxelles). À l'heure actuelle, 70,2% de la population a reçu une troisième injection en Flandre, 53,4% en Wallonie, 52,6% en Communauté germanophone et 36,8% à Bruxelles (pour une moyenne de 61,6% en Belgique).