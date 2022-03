Un hommage national rendu à La Louvière aux victimes du drame de Strépy

Les autorités ont rencontré et réconforté les membres des familles des victimes du drame, les policiers locaux, les services de secours et d'assistance psychologique et d'aide aux victimes.

Les représentants des gouvernements ont signé le registre de condoléances ouvert à l'Hôtel de ville de La Louvière.

La cérémonie a été marquée par un air de fifre et de tambour du carnaval avant une minute de silence en mémoire des victimes. Une autre minute de silence sera respectée dimanche à la mi-journée à l'occasion du carnaval de La Louvière ainsi que dans tous les carnavals de l'entité.

Le drame de Strépy-Bracquegnies, lors duquel une voiture est entrée dans le cortège de ramassage des gilles dimanche dernier au petit matin et renversé de nombreuses personnes, a fait six morts et une trentaine de blessés.

"A chaque fête que nous fêterons, à chaque coup de tambour qui frappera l'arrivée du printemps, nous penserons, aux victimes, à Frédéric, à Laure, à Mario, à Michelina, à Salvatore, à Frédéric, coupés dans l'élan d'une journée qui s'annonçait radieuse", a souligné Alexander de Croo dans son discours.