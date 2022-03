Approche européenne commune pour tenter de faire baisser les prix de l’énergie

Les Vingt-Sept se sont mis d'accord pour mandater la Commission à effectuer des achats conjoints de gaz - que les États membres pourront accepter ou non - afin de profiter du poids de l'UE pour négocier des prix à la baisse. Ils se sont aussi accordés sur des capacités de stockage communes pour aider les États membres qui n'en ont pas suffisamment, et ainsi tenter de stabiliser des marchés de l'énergie hyper-nerveux.

La Belgique participera, a affirmé le chef du gouvernement fédéral. "Nous n'avons pas de problème de fourniture de gaz, mais les prix sont élevés, c'est donc une bonne idée. La Commission va prendre contact avec Fluxys", a expliqué Alexander De Croo à l'issue du sommet.

L'idée très sensible d'une intervention publique sur les marchés libéralisés de l'énergie, pour plafonner les prix du gaz, a fait l'objet d'intenses discussions. Parmi les pays qui en sont partisans, la Belgique voulait l'envisager comme une mesure de dernier recours et temporaire, en cas de déconnexion forte entre les marchés et la réalité. L'Italie du Premier ministre Mario Draghi, ancien président de la BCE, poussait aussi en ce sens, face à des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui jugent cette intervention sur les marchés trop brutale et craignent des effets néfastes, comme un détournement des énergéticiens vers d'autres acheteurs dont le marché n'est pas plafonné.

Au final, le Conseil charge la Commission d'étudier d'urgence un tel plafonnement des prix avec l'industrie, de même que d'autres mesures à court terme comme le chèque-énergie, des rabais fiscaux, des réductions de TVA, etc.