Une femme arrêtée pour une série d’incendies criminels à Hoboken

Vers 3h30 la nuit dernière, la police a finalement pris une femme en flagrant délit alors qu’elle mettait le feu à une camionnette dans la Kempenlandstraat. Quelques minutes plus tard, elle était arrêtée. On a découvert qu'elle avait des accélérateurs dans sa poche. Lors d'une perquisition, la police a trouvé d'autres accélérateurs de feu et des produits similaires comme du gel d’alcool. Une enquête plus approfondie devra maintenant révéler si elle est bien responsable d'autres incendies dans la région.

La camionnette qui a été incendiée la nuit dernière a brûlé à l'avant. Une autre voiture était garée devant, mais le propriétaire a pu la déplacer à temps pour éviter de l'endommager.