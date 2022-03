L’Erythréen Biniam Girmay remporte Gand-Wevelgem, une première pour un coureur africain

Malgré son excellente forme, Girmay a choisi de ne pas participer au Tour des Flandres la semaine prochaine pour être avec sa famille.

Le manque de sa fille Leila - née l'année dernière - et de sa femme Saliem est trop important. Le partenaire de Girmay a eu des difficultés à s'installer en Europe et est retourné en Érythrée. Ces derniers mois, Girmay n'a vu ses deux grands amours que via les écrans de téléphone et d'ordinateur.

Girmay compte les jours jusqu'aux retrouvailles. Même une participation au Tour des Flandres n'a pas pu le convaincre de rester en Belgique.

"Cela fait trois mois que je suis loin de chez moi, ma femme et ma fille me manquent trop", a-t-il déclaré après Gand-Wevelgem. "Je dois rentrer à la maison." Il doit déjà s'attendre à être reçu en héros lorsqu'il rentrera dans son pays.