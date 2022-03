Malines prépare l’installation du village d’urgence pour les réfugiés ukrainiens

"Ils auront le temps de se reposer ici et de se remettre de leurs émotions. Ensuite, nous les accueillerons dans notre ville", a déclaré le ministre flamand de l'intérieur et bourgmestre en titre de Malines, Bart Somers (Open VLD). "Une grande tente de 80 mètres sur 40 sera le cœur du village d'urgence et servira de lieu de rencontre. Il y aura également une aire de jeux, un cabinet médical, un lieu d'accueil pour les animaux de compagnie et il sera peut-être possible d'organiser des activités éducatives sur le site même."

Des espaces de réception ont également déjà été créés à malines dans et autour d'un ancien hôtel. "Le gouvernement impose aux villes et aux communes un objectif de 0,02 place d'accueil par habitant", explique le bourgmestre ad intérim Alexander Vandersmissen (Open VLD). "Pour Malines, cela revient à 1740 places. Avec la construction de ce village d'urgence, nous nous approchons déjà de l'objectif fixé".