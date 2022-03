Un ado de 15 ans d’Alost envoyé à l’hôpital par ses harceleurs : hémorragie cérébrale et fracture du crâne

Vendredi soir, Kyano, 15 ans, voulait prendre le train à la gare d’Alost pour rentrer chez lui lorsqu'environ sept jeunes l'ont attaqué par derrière. Au moment où il est monté, ils l'ont tiré en arrière et il est tombé. "Ils lui ont ensuite donné des coups de pied à la tête. Les conséquences sont assez graves", a déclaré sa mère Cindy Merckx. "Il souffre d’une hémorragie cérébrale et après un scanner de sa tête, ils ont vu qu'il y avait une fracture du crâne. Il est toujours en soins intensifs."

Ces jeunes le harcelaient, lui et ses amis, depuis un moment, selon Cindy. "Mais ça restait toujours des brimades mineures : jeter des papiers, le défier avec des mots, s'asseoir à côté de lui. Il les avait toujours ignoré. Jeudi, il y a eu plus de bousculades, et mon fils et ses amis ont dit qu'ils préféraient qu'on les laisse tranquilles. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant."