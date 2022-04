Abus de pouvoir: le personnel de la KU Leuven insatisfait de la réaction du recteur

Sur base notamment d’entretiens avec une trentaine d’étudiants, anciens étudiants et chercheurs, l’émission "Pano" a révélé des comportements abusifs et abus de pouvoir émanant de deux professeurs, l’un à la KU Leuven et l’autre à l’Université de Gand (UGent). Tous deux ont créé un environnement toxique de travail qui a eu un impact psychologique important sur les victimes. Il est en outre apparu que ces deux cas précis n’étaient que la pointe de l’iceberg. Plusieurs autres cas d’abus de pouvoir et de comportements abusifs ont en effet émergé au cours de ce reportage.

A l’Université de Gand la réaction a été rapide. Le 18 mars dernier, le recteur Rik Van de Walle a reconnu qu'un certain nombre de cas d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir au sein de son université n'avaient pas été traités correctement. Il admettait des erreurs personnelles dans ce domaine. "Oui, je fais partie de cette culture universitaire qui n’a pas empêché les abus de pouvoir et je suis donc une partie du problème", déclarait sans détour Rik Van de Walle. "Du fait que j’ai passé toute ma vie dans cette culture, je ne voyais plus certaines choses. Nous devons l’accepter et le reconnaitre", réagissait le recteur de l’Université de Gand aux révélations faite par le reportage de la VRT. Des agressions sexuelles et des abus de pouvoir envers des étudiants n’ont pas été sanctionnés de façon appropriée, malgré des plaintes.

"Permettez-moi de reconnaître, ici et maintenant, que nous avons parfois échoué. Permettez-moi, ici et maintenant, de m'excuser auprès de toutes les personnes pour lesquelles nous avons trop peu fait. Sans ambiguïté." Ces dernières semaines, plusieurs témoignages ont visé l'UGent, comme celui d'une étudiante approchée par un doctorant pour lui révéler des questions d'examens en échange de rapports sexuels.

Le recteur de l’UGent a annoncé la création d’un point de contact externe et des conseils disciplinaires indépendants pour remédier à la situation. Vendredi 25 mars, on apprenait aussi que le doyen de la faculté de bio-ingénierie de l'Université de Gand a présenté sa démission. Dans une lettre à ses collaborateurs, il précisait qu'il s'agit d'une décision personnelle, prise en raison d'une rupture de confiance au sein du conseil de la faculté. Il ajoutait vouloir endosser la responsabilité des problèmes rencontrés au cours des dernières années.