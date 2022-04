La commission d’enquête flamande pointe 3M comme le principal responsable de la pollution au PFOS

La commission n'identifie pas explicitement les responsabilités politiques. "C'est nuancé : nous ne pouvons pas dire que des responsables politiques ont délibérément fait quelque chose de mal et ont délibérément essayé d'empoisonner les gens", a déclaré le président Hannes Anaf (Vooruit) lors de la dernière réunion de la commission.

"Nous avons dû constater que les politiques portent une responsabilité: ils n'ont pas pu protéger les résidents autour du site 3M à Zwijndrecht. Cette commission reconnaît cette responsabilité sans hésitation", a ajouté Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

Le rapport final de la commission a été approuvé par Vooruit, l'Open VLD, la N-VA et le CD&V. Groen et le Vlaams Belang se sont abstenus. Les tentatives de Groen et du PTB de faire modifier le texte en dernière minute pour y indiquer des responsabilités politiques plus précises n'ont pas été du goût des autres formations représentées dans la commission. Celles-ci ont en effet peu apprécié cette démarche, d'autant que Mieke Schauvliege (Groen) avait contribué à la rédaction du rapport final.