La police perquisitionne 3 sites de PostNL en Belgique et procède à 9 interpellations, 2 dépôts ont été fermés

Deux dépôts de PostNL situés à Wommelgem et Willebroek, en province d'Anvers, ont été fermés à la suite de l'opération de police. Le nombre de colis bloqués n'a pas été précisé. PostNL n'était pas non plus en mesure de communiquer la fonction des personnes interpellées. La neuvième personne interpellée par la police est est accusée de fraude, d'appartenance à une organisation criminelle et traite des êtres humains.

Les conséquences sur le fonctionnement de PostNL restent donc floues. L'entreprise dit prendre des mesures pour minimiser l'impact sur sa clientèle.