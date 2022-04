Le vice-président de la N-VA Lorin Parys quitte la politique et devient le nouveau CEO de la Pro League

"Il était temps de relever un nouveau défi", a réagi le nouveau CEO de la Pro League. "Mon ambition est de faire croître le football comme sport, comme moteur social et comme secteur économique. Le foot fait partie intégrale de la vie de millions de gens, pouvoir contribuer à un aspect qui touche autant de gens est un challenge digne du nom".

"Celui-ci s'avère bien impressionnant avec plus de 1 million de fans enregistrés, plus de 3 millions de spectateurs, 11.000 jeunes enregistrés et 298 projets sociaux avec 55.000 participants et 700 millions d'euros de valeur ajoutée et des milliers d'emplois dans les clubs professionnels", poursuit-il.

"Avec la coopération de tous les partenaires du football, j'ai trop hâte d'y mettre le turbo. À partir du vendredi le 1er avril, je dépose toutes mes fonctions politiques et me consacrerai à 100% à notre football", conclut Lorin Parys.