Une nouvelle ligne ferroviaire électrifiée entre Genk et Bilzen, importante pour le transport de fret

Hasselt a servi un temps de route de déviation pour les trains de marchandises arrivant de Genk. Mais la nouvelle route électrifiée reliant Genk à Bilzen est 18km plus courte et permet ainsi de gagner entre 15 et 20 minutes en direction de l’Allemagne. L’électrification est importante pour l’axe ferroviaire entre Anvers et la frontière allemande (Montzenroute), et au-delà de cela vers le sud de l’Europe et l’Est.

"Nous sommes ici sur une plaque tournante logistique et le port de Genk joue aussi un rôle important dans le transbordement de marchandises. Des marchandises qui sont exportées par voie fluviale, mais maintenant aussi via la ligne électrique de chemin de fer", soulignait la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (photo, au centre), ce lundi lors de l’ouverture de la ligne électrifiée.