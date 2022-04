Gand décide de ne plus ramasser les déchets sauvages pour confronter les gens à la saleté

A Gand, on a décidé de tenter une expérience face aux détritus qui sont abandonnés dans les parcs. Surtout après les beaux jours que l’on a connus, beaucoup de déchets jonchent les pelouses. "Et cela n'est plus acceptable", déclare l'échevine Astrid de Bruycker. "Nous devons faire quelque chose car les campagnes de sensibilisation, les opérations de nettoyage, l'application stricte de la loi.... rien n'y fait et les déchets sauvages restent. Nous en avons assez, alors nous allons tenter l’expérience de ne rien ramasser et confronter les gens à ce qu'ils laissent derrière eux."

La ville a décidé, à titre expérimental, de laisser les détritus sauvages dans une partie du Citadel Park. "Nous continuerons à assurer la sécurité, mais nous voulons montrer à quel point c'est sale quand une partie du parc n'est pas nettoyée".

Le service des espaces verts passe des heures à ramasser les déchets, alors que ce n'est pas vraiment son travail. Les jardiniers devraient s'occuper de l'entretien des espaces verts de la ville, et pas devoir ramasser les déchets laissés par les autres". Désormais, la ville ne les ramassera plus et espère qu’ainsi les gens réfléchiront à deux fois avant de les laisser derrière eux.

Gand veut voir comment les personnes qui jettent correctement leurs déchets peuvent être récompensées. On ne sait pas encore comment la ville va s'y prendre. "Nous allons d'abord voir ce que ça donne quand on confronte les gens à toutes les saletés. Pour être clair, nous continuerons à assurer la sécurité dans le parc".