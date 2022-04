La fusion entre les ports d'Anvers et Zeebrugge approuvée : "Moment historique"

Les conseils communaux anversois et brugeois ont donné leur aval, lundi, à la fusion des ports d'Anvers et de Zeebrugge. L'Autorité belge de la concurrence (ABC) et le Parlement flamand avaient déjà approuvé l'opération au début de 2022. Tous les obstacles potentiels à la fusion ont donc maintenant été levés, soit un peu plus d’un an après que les deux ports flamands aient annoncé leur volonté de fusionner.