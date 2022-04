Le CEO de PostNL Belgique et son adjoint sont en prison

Le CEO de PostNL et son adjoint ont été arrêtés et écroués, après des perquisitions menées lundi dans trois dépôts de l'entreprise en Belgique. L’information est donnée ce mardi par le quotidien Het Laatste Nieuws et la chaine VTM Nieuws et a été confirmée à VRT NWS. Ni PostNL ni le parquet ne l'ont par contre encore confirmée. Les deux hommes seraient suspectés de trafic d’êtres humains, de diriger une organisation criminelle et de mise à disposition illégale de travailleurs. Ils peuvent donc être considérés comme responsables pour des sous-traitants qui emploient du personnel au noir.