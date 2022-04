Un client ne paye pas sa facture : l’entrepreneur déverse ses déchets dans son jardin à Woluwe-Saint-Etienne

Selon un voisin, le propriétaire de la maison est parti depuis juillet de l'année dernière, prétendument en Afrique. "Nous avons trouvé des adresses à Bruxelles de possibles copropriétaires. Nous essayons de les contacter, car quelqu'un doit prendre ses responsabilités", déclare la bourgmestre Ingrid Holemans.

C'est de toute façon une affaire compliquée à résoudre, car l'entrepreneur et le propriétaire du bâtiment sont tous deux partiellement responsables.

"L'entrepreneur n'avait pas le droit de déverser des déchets à cet endroit et devra payer une amende pour cela, et le propriétaire est responsable de l'entretien de sa propriété. La commune pourrait enlever les déchets, mais quelqu'un devra payer pour cela. Nous allons donc rechercher les personnes impliquées, et cela ne va pas être facile. Au final, nous allons éclaircir l'affaire, mais il est possible que cette histoire ait une suite au tribunal", déclare Ingrid Holemans.