3M conteste les conclusions de la commission d'enquête flamande

L'usine 3M de Zwijndrecht est au centre d'un scandale en Flandre pour avoir rejeté d'importantes quantités de PFOS (le sulfonate de perfluorooctane, qui appartient à la famille des PFAS ou substances perfluoroalkylées) qui se sont fixées dans les sols et dans l'eau des environs.

Selon la commission d’enquête flamande, 3M est le principal responsable de la pollution historique et le gouvernement flamand devrait obliger l'entreprise à payer tous les coûts d'assainissement. Dans une réaction, 3M a toutefois affirmé avoir déjà pris des "mesures importantes" pour "traiter les problèmes liés aux PFOS en Belgique".

L’entreprise américaine mentionne notamment qu'elle a investi dans la collecte d'informations par le biais d'une étude du sol détaillée et indépendante, qu'elle a développé et installé des technologies innovantes pour réduire les émissions de PFOS, qu'elle a effectué divers échantillonnages et analyses, et enfin qu'elle a fourni des informations sur les activités passées et présentes de l'entreprise en matière de PFOS à Zwijndrecht.