3M promet 150 millions d'euros supplémentaires pour éliminer la pollution aux PFAS

Au Parlement flamand, la ministre régionale de l’Environnement Zuhal Demir (photo) a annoncé ce mercredi que les fonds supplémentaires promis par 3M seront utilisés pour commencer à excaver les jardins des riverains concernés par la pollution du sol et assainir le Palingbeek.

Le plan d’assainissement pour le voisinage de l’usine de Zwijndrecht ne sera prêt que vers l’été, mais la ministre ne veut pas attendre. "Nous allons déjà commencer avec les 150 millions d’euros et commencerons par excaver les jardins. J’ai clairement dit à 3M que ce ne sera que la première phase. Il faudra encore des années pour éliminer la pollution gigantesque. C’est bien plus que ce budget qui sera nécessaire".

Zuhal Demir affirme ne pas être euphorique face aux promesses de 3M, mais "si l’on considère les budgets qui ont été libérés par le passé par le pollueur, ceci est un montant avec lequel on peut faire quelque chose. Je pense que c’est un signal important pour Zwijndrecht que nous commencions à nettoyer la pollution".

L'entreprise américaine 3M avait fait savoir ce mercredi matin n’être "pas d'accord" avec les conclusions de la commission d'enquête du Parlement flamand qui l'a désignée lundi comme principale responsable de la pollution aux PFOS-PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans la vaste zone industrielle située à Zwijndrecht, à l'ouest d'Anvers (photo). La multinationale rejette particulièrement "la description de l'historique de 3M en matière de gestion et d'activités environnementales". Elle ajoutait cependant : "Il est maintenant important de trouver des solutions pour résoudre ces questions de manière constructive et conjointe".