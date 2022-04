A travers la Flandre : Mathieu van der Poel s'impose comme en 2019

Mathieu van der Poel avait déjà remporté cette épreuve en 2019, signant à cette occasion son premier succès dans une épreuve du WorldTour. Il succède au palmarès à son compatriote Dylan van Baarle, vainqueur en solitaire en 2021.

La course s'est véritablement lancée à 91 km de l'arrivée quand Mathieu van der Poel a placé une grosse accélération dans le Hotond. À ce moment de la course 5 coureurs - Nils Politt, Johan Jacobs, Kelland O'Brien, Aaron Verwilst et Mathijs Paaschens - avaient cinq minutes d'avance. Le peloton lançait la chasse. Sur le Berg ten Houte, six hommes forts partaient en contre-attaque : Ben Turner, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Stefan Küng, Victor Campenaerts et Tiesj Benoot.

Pogacar n'avait pas réussi à les accompagner. Le Slovène profita de la bosse suivante, le Kanarieberg, pour partir à son tour. Il s'ensuivit 8 km de poursuite où le double vainqueur du Tour tenta seul de combler les 17 secondes qui le séparaient des six contre-attaquants. Il n'y réussit pas et se releva. A 48 km de l'arrivée, les leaders étaient repris par le premier groupe de chasse. Le second groupe, avec Pogacar, Greg Van Avermaet, Jan Tratnik Bryan Coquard, Valentin Madouas et Soren Kragh Andersen, pointait à 23 secondes des onze. Ils n'allaient jamais réaliser la jonction.