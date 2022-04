Accord historique pour l’extension du port d’Anvers : le village de Doel est sauvé

Après que le dossier ait été transféré l'année dernière de la ministre flamande de la mobilité Lydia Peeters (Open VLD) au ministre flamand du budget Matthias Diependaele (N-VA), ce dernier a rappelé tous les acteurs autour de la table avec un médiateur. Ce qui a finalement abouti à un compromis, dans lequel Doel continuera d'exister et aura même des perspectives d'avenir, avec la possibilité d'y habiter à nouveau.

Des mesures seront prises pour accroître la viabilité de l'agriculture dans la région et pour apprécier et préserver, dans la mesure du possible, le paysage et le patrimoine uniques de Doel. L'exploitation du port sera protégée des polders environnants et les zones résidentielles situées dans les polders bénéficieront également de garanties. En échange, le nouveau quai sera autorisé à fonctionner jour et nuit, sept jours sur sept.