Depuis le 28 mars l’agence Belga propose un fil d'actualités en anglais, centré sur la Flandre

Pendant plus d'un siècle, l'agence de presse Belga s'est limitée aux dépêches en français et en néerlandais, mais cela a changé cette semaine.

Ce soutien a été accordé sous l'impulsion du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA), qui souhaite l'utiliser pour mieux positionner les atouts économiques, culturels, sportifs et autres de la Flandre sur le marché international. Le public cible est constitué des nombreuses institutions internationales, ONG, entreprises et sociétés de médias présentes dans notre pays.

Lancé ce 28 mars, ce nouveau fil de dépêches a comme but d'alimenter les pays voisins et le reste du continent européen. Mais l'objectif est aussi d'engager des partenariats avec des médias et plateformes hors d'Europe.

Pour le ministre-président flamand, il s'agit de "renforcer encore la notoriété et l'attractivité de la Flandre en tant que région de choix pour les investisseurs, décideurs et pour les talents".

"Nous sommes très fiers que les autorités flamandes aient choisi Belga pour ce service international d'actualités", indique quant à lui le CEO de l'agence de presse, Patrick Lacroix.

Les dépêches en anglais ne se cantonneront pas à l'actualité flamande, mais pourraient relayer également des nouvelles du reste du pays.