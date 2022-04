Des archéologues découvrent un "poignard de rein" ou "testiculaire" lors de fouilles à Ypres

Les hommes du Moyen Âge portaient ce petit poignard comme une seconde épée, autour de leur taille. Cette dague avec sa longue lame étroite était utilisée pour poignarder son adversaire au niveau des reins. C'est pourquoi on l'appelle maintenant aussi poignard de rein.

On imagine aussi pourquoi on l’appelle poignard testiculaire. Il suffit de regarder sa forme. En effet le manche comporte deux bulbes qui servent de cran d’arrêt et ressemble ainsi à un organe génital masculin. Et c'était voulu, explique l'assistante scientifique Hannelore Franck du Musée d'Ypres. "Les hommes le portaient aussi de manière très suggestive entre leurs jambes. Non pas parce que c'était pratique, mais comme une blague, une provocation.

Ce fameux poignard a été découvert lors des fouilles menées devant la cathédrale d'Ypres. Une partie de l'ancien port de la ville y a été récemment mise au jour. "Nous avons déjà mis à jour 25 mètres du mur de quai et, mardi, nous avons tout filmé avec un drone", explique l'archéologue Robrecht Vanoverbeke. Ces images serviront de base à une simulation en 3D pour montrer à quoi ressemblait autrefois le port médiéval.

En plus de la dague, des pièces de monnaie, des couverts et des jarres ont également été découverts. Sandrin Coorevits, coordinatrice du musée de l'Ypres, est très satisfaite. "Nous allons nous en occuper plus tard. Les nombreuses découvertes ont été bien conservées grâce au sol argileux. C'est fantastique pour notre histoire et nos projets futurs".