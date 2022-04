La Flandre et la Rhénanie du Nord-Westphalie vont accroître leur collaboration

Inquiets de l'invasion russe de l'Ukraine et de l'impact de cette guerre, les deux gouvernements ont décidé de renforcer leurs liens, notamment en matière de politique énergétique et climatique.

Ils souhaitent se concentrer davantage sur l'hydrogène comme alternative aux combustibles fossiles, avec l'objectif d'accroitre leur collaboration sur l'importation et le transit, ainsi que sur la recherche et l'innovation. Ils entendent également "explorer davantage les opportunités de coopération dans le domaine de la capture, de l'utilisation et du stockage du carbone".

"La Flandre et la Rhénanie du Nord-Westphalie font d'une nécessité une vertu", a souligné le ministre-président flamand, Jan Jambon. "Nos gouvernements utilisent cette crise mondiale pour ancrer conjointement la sécurité et l'indépendance énergétiques de nos économies et ainsi la prospérité de nos citoyens."

"L'agression sans précédent par le président russe nous offre désormais de nouveaux défis", a ajouté Hendrik Wüst, le ministre-président du Land allemand. "L'indépendance et la sécurité d'approvisionnement énergétiques sont aujourd'hui plus importantes que jamais. Nous œuvrons pour un pacte énergie-climat dans lequel nous voulons nous associer encore plus autour des thèmes du gaz liquéfié, de l'hydrogène, des réseaux électriques et du captage du CO2", a-t-il conclu.

Des réunions conjointes entre les deux gouvernements avaient déjà eu lieu en 2015 et 2019.