Le chef Robert Van Eygen d’Ypres a fait ses débuts dans "Météo à la carte" sur France 3

Après la météo, l’émission donne toujours la parole à un cuisinier passionné. Il doit préparer une recette à partir de produits de saison et son entreprise est présentée de façon très vivante.



"Je voulais faire une recette avec des pousses de houblon", a déclaré Robert. "Mais le but est que les téléspectateurs français puissent copier la recette, ce qui serait un peu difficile avec des pousses de houblon. J'ai donc choisi de jeunes pousses d’épinards à la place, en combinaison avec mon saumon fumé maison. Il fallait absolument qu'il soit dans la recette, car c'est ma spécialité et c’est ce qui fait ma réputation! Partout où je vais, je ramène du saumon fumé avec moi."