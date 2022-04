Les Diables s’imposent 3 à 0 face au Burkina Faso

Par rapport au match en Irlande samedi, Roberto Martinez effectuait six changements dans son onze de base. Matz Sels prenait la place de Simon Mignolet dans les buts. En défense, Siebe Van der Heyeden, qui fêtait sa première cap, et Sebastiaan Bornauw suppléaient Arthur Theate et Dedryck Boyata.

Sur les flancs, Thomas Foket et Leandro Trossard prenaient les places d'Alexis Saelemaekers et Thorgan Hazard. Dans le trio offensif, Adnan Januzaj était titularisé tandis que Hans Vanaken reculait d'un cran pour prendre la place de Leander Dendoncker.

Après un début de match timide et une frayeur de Bornauw (3e), la Belgique rentrait petit à petit dans son match et trouvait la faille sur sa première occasion. Trossard débordait sur la gauche, son centre trouvait Vanaken dont la reprise de la tête trompait Hervé Koffi, le gardien de Charleroi (16e).



Lancés par ce but d'ouverture, les joueurs de Roberto Martinez doublaient la mise 120 secondes plus tard. Après une combinaison avec Charles De Ketelaere, Adnan Januzaj adressait une passe magistrale à Batshuayi. La frappe de 'Batsman' était repoussée par Koffi mais Trossard avait bien suivi (18e).



Une efficacité chirurgicale pour les Diables qui ne se montraient plus dangereux en première période malgré quelques incursions dans le rectangle burkinabé.

En seconde période, la Belgique mettait le pied sur le ballon mais se montrait trop brouillonne en zone de conclusion. Le Burkina Faso opérait en contre et se créait sa plus belle occasion de la partie avec une frappe d'Abdoul Guiébré sur l'équerre du but belge (66e).

Roberto Martinez lançait alors Christian Benteke dans la bagarre et l'attaquant pesait directement sur la défense burkinabée. Le joueur de Crystal Palace voyait d'abord sa frappe contrée par Koffi (73e) avant d'inscrire le troisième et dernier but de la soirée sur un centre de Leandro Trossard (75e).

Les Diables Rouges se retrouveront désormais en juin pour quatre matches de Ligue des Nations. Ils recevront d'abord les Pays-Bas (3 juin) puis la Pologne (6 juin). Ils se déplaceront ensuite au pays de Galles (10 juin) puis en Pologne (13 juin).