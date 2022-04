Lors d’une brève audience au Vatican, Jambon invite le Pape à Louvain en 2025

Le ministre-président flamand Jan Jambon est à la Cité du Vatican pour une session académique dédiée au compositeur franco-flamand Josquin des Prés, décédé il y a 500 ans. A cette occasion, il a pu avoir une brève audience avec le pape François et en a profité pour inviter le Saint-Père pour une visite en Flandre et à Louvain en 2025. Jambon précise que l’Université de Louvain, l’une des plus vieilles d’Europe, célèbrera son 600e anniversaire dans trois ans.