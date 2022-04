Météo : retour d'un front froid avec de la neige

Une perturbation active depuis la mer du Nord orchestrera des chutes de neige durant la nuit pour accueillir l'aube avec une accumulation de neige de deux à cinq centimètres, ou un peu plus localement. Le thermomètre se lovera entre -2°C et 0°C dans l'intérieur des terres, et jusqu'à +2°C au littoral. Le vent, d'abord faible, se renforcera et partira en rafales de 50 à 70 km/h.

Les routes du pays seront glissantes au réveil vendredi et jusqu'à la mi-journée, à l'exception de la Côte.