Un migrant remporte 250.000 euros au jeu à gratter mais n’a toujours pas récupéré son gain

Mercredi dernier, un jeune migrant africain a acheté une carte à gratter de cinq euros dans le supermarché Spar de Zeebrugge. Le jeune homme d'une vingtaine d'années a immédiatement commencé à se gratter et s'est rapidement rendu à la caisse. "Je pense que j'ai gagné 250 000 euros", a-t-il déclaré. Il était très heureux, mais pour récupérer son argent, il devait contacter la Loterie nationale. Dans le magasin, on lui a expliqué la situation du mieux et lui ont donné le numéro de téléphone de la Loterie nationale à Bruxelles.

Quelques instants plus tard, le jeune homme était à nouveau à la caisse, cette fois avec un ami et une carte Visa. Selon les responsables de Spar, il l'a probablement dit à tous ses amis tout de suite. Il a demandé s'ils ne pouvaient pas mettre l'argent sur la carte Visa immédiatement. Les responsables lui ont à nouveau expliqué qu'il devait d'abord se rendre à la Loterie nationale, mais apparemment il ne l’a toujours pas fait.