Un personnage connu de la nuit bruxelloise accusé d’avoir drogué et violé plusieurs jeunes clients

Les journalistes du reportage Investigation de la RTBF sont entrés en contact avec certaines des victimes de Carl De Moncharline via la page #Balancetonbar. Cette page présente régulièrement des témoignages anonymes de jeunes gens qui ont été drogués et/ou abusés dans la vie nocturne bruxelloise. The Wood est le nom d'une de ces boîtes de nuit bruxelloises qui revient dans plusieurs plaintes. Ce club était situé dans le bois de la Cambre, mais a dû fermer ses portes en 2016 en raison des nuisances sonores. Le propriétaire de ce club était Carl De Moncharline.

Dans le reportage, un certain nombre de victimes sont interrogées de manière anonyme, notamment Sita (26 ans). Les faits remontent à huit ans, il avait donc 18 ans à l'époque. Dans le clip vidéo ci-dessous, Sita raconte comment il a été drogué dans la boîte de nuit et, plus tard dans la soirée, abusé sexuellement au domicile de De Moncharline. Aujourd'hui encore, il lutte contre le traumatisme de cette nuit-là.