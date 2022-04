Wout van Aert malade, sa participation au Tour des Flandres compromise

Wout van Aert aurait dû participer à la course "A travers les Flandres", mercredi pour être en forme pour le départ de la Ronde, mais il n’y était pas et il ne sera probablement pas au départ non plus à Anvers.

"Wout ne se sent pas bien et reste donc à la maison. Nous devons faire sans lui aujourd'hui. S'il ne manquait qu'aujourd'hui, ce ne serait pas un problème. Mais il y a un risque qu'il manque le Ronde."

L'équipe affirme même qu'il est "peu probable" que le champion belge soit au départ. "Ce serait un gros revers", admet son directeur sportif Grischa Niermann.