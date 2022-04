Zuhal Demir et Tinne Van der Straeten s'embrassent passionnément sur une façade à Anvers

La peinture murale est apparue sur une façade à l'angle de la Leopoldstraat et de la Leopoldplaats à Anvers. C'est le journaliste Tom De Smet qui a été l'un des premiers à la remarquer lors d'une promenade matinale. Il a publié cette photo étonnante sur son profil Twitter mercredi après-midi.

En tant que ministre flamande de l'énergie, Zuhal Demir (N-VA) s'est récemment opposée à plusieurs reprises à son homologue au fédéral Tinne Van der Straeten (Groen), notamment dans le dossier de la construction de nouvelles centrales au gaz dans notre pays.

Demir a déjà réagi sur Twitter. "Le baiser fraternel communiste est rarement une bonne nouvelle pour le peuple", écrit-elle. "J'espère que notre coopération sera fondée sur les faits et le bon sens et non sur [la base de] l'amour idéologique. Toujours est-il que c’est une belle campagne "l'amour c'est l'amour"."