Covid-19: près de 3.000 patients hospitalisés, mais moins de 200 aux soins intensifs

Entre le 25 et le 31 mars, il y a eu en moyenne 220 admissions à l'hôpital par jour pour cause de Covid, ce qui représente une hausse de 17% par rapport à la période de référence précédente, indique ce vendredi l'Institut de santé publique Sciensano. Au total, 2.979 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 172 patients traités en soins intensifs (+3%). Depuis le 9 mars, le nombre de patients aux soins intensifs n’est plus remonté au-dessus de la barre des 200.