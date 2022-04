L’ancien voilier de Jacques Brel est restauré et définitivement classé

L'Askoy II, dont la coque en acier fait 19 mètres de long, était dans les années 1960 et ‘70 un des fleurons de la flotte de plaisance belge. Il est un des plus imposants voiliers en acier construits en territoire belge (à Anvers) après la Seconde Guerre mondiale. Il a pris la mer en 1960, mais son histoire ne s'est mêlée que plus tard à celle du chanteur Jacques Brel. C'est l'ingénieur-architecte anversois Hugo Van Kuyck (photo) qui avait commandé le bateau et en avait imaginé les lignes, dessinant les premières esquisses pour sa réalisation.

Van Kuyck était une figure belge bien connue. Il a collaboré avec Victor Horta et a participé à la conception de nombreux édifices qui ont traversé les âges, à Bruxelles et à Anvers. Il faisait par exemple partie de l'équipe d'architectes qui a créé la Tour des Finances. On retrouve aussi sa patte dans l'ancien siège de la "Générale" (Société générale de Belgique), rue Royale, encore occupé par BNP Paribas Fortis.