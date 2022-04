Nouvelles tenues de combat pour nos militaires: autre camouflage et un modèle pour femmes

Le vêtement opérationnel retenu par la Défense se compose de plusieurs couches (multicouches) où toutes les pièces sont complémentaires et intégrées de façon à garantir une protection "optimale" et "appropriée" aux soldats masculins et féminins. Cette panoplie comprend des sous-vêtements, des treillis et des protections supplémentaires différents, selon les conditions climatiques rencontrées sur les différents théâtres d'opérations où des unités belges risquent d'être engagées.

Ce nouvel équipement introduit également le nouveau motif de camouflage Multicam, aux tons plus désertiques pour lequel Crye Precision possède le brevet. La morphologie des femmes (militaires, qui ne représentent qu'environ 10% des effectifs) a été prise en compte dès la conception, a souligné la ministre Ludivine Dedonder (PS) lors d'une conférence de presse dans les installations de l'École royale militaire (ERM). "Avec des manches plus courtes et des hanches plus larges", précisait à VRT NWS Zoé, qui fait partie de l’équipe qui teste l’équipement.

La ministre Dedonder a aussi salué le côté innovant de ce contrat, notamment en ce qui concerne la coopération entre l'industrie et la Défense dès le début. "Il y a maintenant une large gamme de tailles, tant pour les hommes que pour les femmes. Il est important que les femmes se sentent bien dans l'uniforme", a ajouté la ministre. Elle a reçu un exemplaire de la nouvelle tenue - sans toutefois l'enfiler. Un uniforme, c'est un" signe rassembleur" et il fait partie de l'"identité des militaires", a encore noté Ludivine Dedonder.