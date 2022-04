Ouverture de la commission d'enquête sur l'accueil à la Petite enfance

Cette commission d’enquête (comprenant 15 membres permanents) avait été créée le mois dernier à l'initiative du parti socialiste Vooruit, actuellement dans l’opposition, après la révélation de plusieurs récits poignants sur des abus commis dans des crèches flamandes.

Le ministre flamand du Bien-être et de la Santé publique Wouter Beke (CD&V) a dû faire face à plusieurs reprises, au cours des dernières semaines, à de nombreuses critiques à propos de la politique d'accueil de la Petite enfance, à la suite du décès d'un bébé de six mois, le 18 février dernier dans une crèche de Mariakerke (région gantoise). L'autopsie avait révélé que l'enfant, victime d'un traumatisme crânien, est décédé du syndrome du bébé secoué. Le père de la directrice a été arrêté, la directrice elle-même a été inculpée.

Entretemps, plusieurs crèches ont dû fermer leurs portes ou ont été suspendues temporairement, en raison de preuves ou de doutes sur la qualité des soins qui y étaient prodigués. Les contrôles et sanctions appliqués, ou non, par l’organisation Kind & Gezin sont également questionnés dans plusieurs dossiers. La Commission d’enquête tentera donc avant tout d’analyser si certains abus auraient pu être évités grâce à un meilleur contrôle ou une intervention plus rapide.

Le secteur de l’accueil à la Petite enfance est aussi affaibli par un manque criant de main-d’œuvre qualifiée. En 2021, il comptait un total de 6.267 offres d'emploi vacantes en Flandre, ce qui représente une augmentation de 54% par rapport aux quelque 4.000 offres non rencontrées en 2020.