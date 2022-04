Alexander De Croo et près de 16.000 autres cyclistes ont effectué ce samedi le Tour des Flandres

Lors de la toute première édition en juin 1992, seuls 600 amateurs avaient participé à la course. Mais ces dernières années, le Tour des Flandres n’a cessé d’attirer les foules. Cette 30e édition accueillait ainsi près de 16.000 participants, un nombre maximum pour permettre de garantir la sécurité des cyclistes.

Ces deux dernières années, la course amateure avait dû être annulée à cause de la crise sanitaire. La motivation et l’envie des participants étaient donc plus grandes que jamais.

Il semble par ailleurs que les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à la course. Elles sont ainsi au nombre de 1.250 cette année. L’évènement a également toujours plus de succès auprès des touristes cyclistes étrangers, puisqu’ils représentent ensemble 61% du nombre de participants. Pas moins de 69 nationalités ont été enregistrées. 2.460 participants venaient des Pays-Bas, alors qu'on comptait par ailleurs 2.000 Britanniques, 1.400 Français et 1.300 Italiens. Il y avait également des participants du Venezuela, des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.