Faire du 8 mai un jour férié officiel, "pour se rappeler de la bête immonde qu’est le fascisme"

Ellen De Soete est l'une des témoins de la série "Les enfants de la résistance" réalisée par la chaîne Canvas (VRT). Sa mère a fait partie de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. "Aujourd'hui, le souvenir du 8 mai s'est estompé dans nos esprits", explique Ellen Soete. "Beaucoup de gens ne savent plus ce que signifie le fascisme et banalisent les faits historiques".

Toute une série d'organisations et de personnes soutiennent l’appel de la coalition. Parmi elles on retrouve des syndicats, des organisations de la société civile comme 11.11.11, le Conseil des femmes et la Ligue des droits de l'homme, ainsi qu'un certain nombre d'historiens, d'artistes et d'autres personnes du secteur culturel.