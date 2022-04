La ville de Roulers distribue 310 poules à ses habitants pour réduire les quantités de déchets

En une années, deux poules permettent de réduire de 100 kg les déchets, ce qui correspond à 7 sacs. "Nous voulons traiter les déchets d'une manière plus respectueuse de l'environnement. Et surtout faire en sorte que les déchets alimentaires ne se retrouvent pas dans le sac à déchets résiduels", explique l'échevin en charge des déchets et de la propreté, Stefaan Van Coillie (CD&V).

Ce samedi, 112 familles sont venues récupérer les 310 poules. "Mais c’est la 20e fois que nous organisons cette action. Au total, nous avons donc déjà distribué 11.326 poules."

Les poules ne sont cependant pas gratuites. "Il faut s’inscrire et payer 5 euros à l'avance. De cette façon, nous nous assurons de ne pas nous retrouver avec 20 poules sans acquéreur. Nous donnons à chaque nouveau propriétaire des directives très claires sur la manière de s'occuper des poules et sur l'aspect que doivent avoir leur poulailler et leur espace extérieur pour que les animaux vivent dans de bonnes conditions. Œuvrer au bien-être des animaux est également très important pour nous", souligne l’échevin.