Jan Jambon s’envole pour l’Afrique du Sud afin d’y renforcer les liens avec la Flandre

Jan Jambon n'est pas le premier chef de gouvernement flamand à se rendre en Afrique du Sud. Depuis la fin de l'apartheid, presque tous ses prédécesseurs l'ont fait.

Globalement, les relations entre la Flandre et l'Afrique du Sud sont donc bons. Outre le lien historique et culturel avec les Pays-Bas, de nombreux Flamands s'y retrouvent facilement. Environ 8.000 Belges qui y vivent actuellement, ce qui fait de ce pays la plus importante destination d'émigration de ressortissants belges hors d'Europe, après les États-Unis et le Canada. De nombreuses entreprises flamandes font également des affaires avec l'Afrique du Sud.

Selon l'accord de coalition flamand, l'Afrique du Sud n'est plus considérée comme un pays avec lequel une coopération au développement est entreprise, mais bien un Etat avec lequel la coopération doit se concentrer sur les relations économiques, culturelles et politiques.

Dans le cadre de son voyage, le ministre-président flamand se rendra à Pretoria, Johannesburg et Cape Town. Outre les contacts politiques, des rencontres académiques et culturelles sont également au programme. Une importante composante économique est par ailleurs inclue à cette mission. De nombreuses entreprises flamandes y sont en effet actives - notamment le fabricant de biscuits Lotus. Les ports flamands entretiennent eux aussi des liens étroits avec les ports d'Afrique du Sud.