La Belgo-Ukrainienne Anastacia parcourt les zones libérées de Kiev : "Mort, destruction, viols et torture"

Toute la région autour de la capitale ukrainienne, Kiev, est à nouveau aux mains de l'armée ukrainienne. Les troupes russes s'y sont retirées et se concentrent désormais sur le sud et l'est du pays. Les agences de presse internationales ont déjà pu visiter certaines des zones désertées. Ils ont découvert des scènes effroyables, et des corps de civils abattus ci et là dans les rues.

Anastacia Galouchka a également visité certaines zones hier. "Quand vous entrez dans ces villes, vous voyez à quel point elles ont été détruites. Elles ont en fait été rasées. Les personnes qui sortent de leur sous-sol ou de sous les décombres sont traumatisées. Elles sont piégées là depuis plus de 30 jours, sous les bombardements constants, sous la menace constante de l'armée russe", raconte-t-elle.