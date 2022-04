Une nuit glaciale et de grande angoisse pour les fruiticulteurs du Limbourg

Depuis quelques années, les fruiticulteurs de la région n'ont pas la vie facile. Ils doivent plus souvent faire face à des températures glaciales pendant la floraison, à l'effondrement des débouchés en raison des conflits géopolitiques (boycott de la Russie, guerre en Ukraine...) et maintenant aussi à l'augmentation des prix de l'énergie. Parallèlement, les prix des fruits n'augmentent plus. La pression financière sur les fruiticulteurs du Limbourg, mais aussi d'autres régions de Flandre, continue donc d'augmenter.