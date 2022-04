Une tour d’incendie de 42 mètres de haut installée à Kalmthout pour la sécurité (et le plaisir des touristes)

La zone, située en province d’Anvers, est l'une des plus anciennes et des plus grandes réserves naturelles de Flandre.

Les promeneurs ont désormais l’opportunité de grimper sur la tour pour profiter d'une impressionnante vue panoramique.

Mais la tour d'incendie de 42 mètres de haut a avant tout été installée pour des raisons de sécurité. Des bénévoles vont ainsi pouvoir y monter la garde et alerter les services d'urgence au moindre panache de fumée. Des caméras intelligentes y seront également bientôt ajoutées.