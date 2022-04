Vétéran de l’islam radical en Belgique, l’imam Bassam Ayachi jugé à Paris pour ses activités en Syrie

Bassam Ayachi décide alors de retourner en Syrie pour "continuer la lutte", comme il le déclare dans un documentaire de Stéphane Malterre diffusé sur France 2. Ce sont de ces activités, dans sa région d'origine, Idleb, dont il doit répondre aujourd'hui devant le tribunal.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) lui reproche d'avoir exercé des responsabilités au sein du groupe islamiste Ahrar al-Sham et côtoyé le Front al-Nosra (branche syrienne d'Al-Qaïda) et le groupe djihadiste du Français Omar "Omsen" Diaby. Pendant l'instruction, Bassam Ayachi a déclaré avoir fréquenté al-Nosra uniquement pour renseigner les services secrets. Il a aussi revendiqué son opposition au groupe Etat islamique et condamné les attentats commis en Europe - il a perdu un bras en 2015 dans une explosion qu'il attribue à l'EI.

Des messages compatibles avec un rôle d'informateur ont été retrouvés sur ses téléphones. Deux demandes de déclassification de documents déposées par le juge d'instruction ont été refusées. "L'absence totale de coopération des ministères français de l'Intérieur et des Armées avec l'autorité judiciaire, voire la manipulation de celle-ci (...) suffisent à convaincre qu'à un moment donné (...) la DGSE a accepté la proposition de collaboration de Bassam Ayachi", a estimé le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi. Cette mission "ne fait cependant qu'ajouter un mobile (plus noble) (...) et ne fait nullement disparaître l'infraction", a ajouté le juge.

Rentré en France en mars 2018 dans des conditions troubles, Bassam Ayachi a été interpellé à la suite de l'arrestation de Hachimi M., 33 ans, qui sera jugé à ses côtés. Ce dernier, "geek" passionné de culture nippone, est parti s'installer au Japon en 2012, d'où il a rejoint la Syrie avec son épouse japonaise fin 2014. Il a reconnu avoir appartenu à une brigade de tireurs de précision d'al-Nosra mais affirmé qu'il s'agissait d'"infiltrer" l'organisation pour le compte de Bassam Ayachi. "Mon client ne s'est jamais considéré comme radicalisé et il a toujours été contre l'idéologie prônée par l'EI", a déclaré son avocate Me Solène Debarre.