Des experts belges recommandent aux réfugiés ukrainiens de se faire vacciner contre la rougeole

La rougeole est une maladie infectieuse qui peut se révéler dangereuse pour les personnes non-vaccinées. Elle peut en effet entraîner une méningite ou une encéphalite. Le taux de mortalité est d'environ 1 sur 1.000 infections, tant chez les enfants que chez les adultes.

La Belgique enregistre un bon taux de vaccination contre la rougeole chez les personnes de moins de 20 ans (95 %), même s'il ne s'agit pas d'un vaccin obligatoire. Les enfants reçoivent la première dose à l'âge de 12 mois, la deuxième dose suit lorsqu'ils ont 11 ou 12 ans. La vaccination se fait généralement par l'intermédiaire de l’ONE, du médecin de famille ou des services médicaux de l'école.

Mais de nombreux Belges âgés de 20 à 40 ans sont aujourd’hui vulnérables. "C'est lié au fait qu'ils n'étaient pas vaccinés ou pas complètement vaccinés il y a 20 ou 30 ans", explique le vaccinologue Pierre Van Damme de l'Université d'Anvers. "Il s'agit peut-être d'une sorte de nonchalance du passé, et nous devons y remédier dès maintenant", insiste-t-il. "Dans le groupe des plus de 40 ans, certaines personnes ont construit une immunité naturelle. À l'époque, il n'y avait pas de vaccination systématique et la rougeole circulait encore."

En Ukraine et dans un certain nombre d'autres pays d'Europe de l'Est, la couverture vaccinale est beaucoup plus faible. "En Ukraine, elle a évolué de 40 à 80 % ces dernières années, mais c'est trop peu pour empêcher la circulation du virus", souligne le vaccinologue. "C'est pourquoi nous recommandons que les réfugiés ukrainiens soient vaccinés contre la rougeole, mais aussi contre la polio, la coqueluche et le tétanos. Et nous devrions profiter de cette occasion pour donner aux Belges âgés de 20 à 40 ans qui n'ont pas été vaccinés une dose supplémentaire afin de ne pas courir de risque."