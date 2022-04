Une expo sur le phallus ou sur Le Petit Prince : voici nos idées de sorties durant ces vacances de Pâques

Clavecins et virginales étaient dominants à Anvers à l'époque de Christoffel Plantin et de Pierre Paul Rubens. Les instruments étaient fabriqués dans la ville, et constituaient un important produit d'exportation. Au musée Vleeshuis, vous découvrirez des instruments à clavier originaux tout en écoutant la musique. Ouvert du jeudi au dimanche et le lundi de Pâques. La Snijders&Rockoxhuis expose de son côté des peintures de grands noms tels que Jacob Jordaens et Jan Steen, sur lesquelles sont représentés tous ces merveilleux clavecins et orgues. Ouvert tous les jours, pas les lundis habituels, mais le lundi de Pâques.