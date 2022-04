Beveren et Kruibeke entament le processus de fusion, pour 2025

Les deux bourgmestres Marc Van de Vijver (CD&V) et Dimitri Van Laere (N-VA) estiment qu’une fusion de Beveren et Kruibeke est importante pour que la future entité puisse se positionner avec plus d’aplomb entre les villes voisines d’Anvers et Saint-Nicolas. La déclaration d’intention signée lundi soir par les deux maïeurs les voit s’engager à créer suffisamment de soutien de la population pour cette argument, étant donné que "les défis que vont devoir affronter les villes et communes flamandes sont énormes", notamment sur le plan financier, souligne Marc Van de Vijver.

Dimitri Van Laere rappelle que "Kruibeke n’a jamais caché qu’elle souhaitait entamer une large collaboration avec d’autres communes. Avec les négociations que nous entamons avec Beveren, nous réalisons l’un des points inscrits dans notre accord de gestion pour cette législature".