La prison d'Ypres en travaux de rénovation et d'extension pour deux ans

Cette quatrième et dernière phase de travaux initiés en 2005 comprend la rénovation complète des cellules existantes, ainsi qu'une extension qui fera passer la capacité de la prison d'Ypres de 114 à 169 places. Concrètement, dans le plus grand bloc cellulaire de la prison, l'unique étage actuel se coiffera de deux niveaux supplémentaires pour accueillir 100 cellules d'une ou plusieurs personnes, dont six destinées à des personnes à mobilité réduite. À cela s'ajoute une cellule d'isolement.

Chaque cellule disposera de sa propre salle de bain comprenant une douche, un lavabo et une toilette. L'autre bloc cellulaire comprendra 11 cellules d'une ou plusieurs personnes et une cellule d'isolement. Les détenus y bénéficieront aussi "d'un espace séparé avec toilettes et lavabo" pour chaque cellule. Enfin, un passage sera créé entre les deux blocs cellulaires afin de relier directement les ailes cellulaires entre elles. "Les cellules répondront aux normes" pour une "amélioration majeure des conditions de travail des gardiens et de vie des détenus", indique Laurent Vrijdaghs, administrateur général et président du comité de direction de la Régie des Bâtiments.

Côté énergie, la façade du bloc principal sera isolée et la toiture laissera place à la nouvelle construction, également mise aux normes d'isolation. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit. L'électricité et les installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air se verront remplacées par des installations économes en énergie. Enfin, une installation de cogénération produira simultanément de l'électricité et de la chaleur (pour l'eau des sanitaires et le chauffage central).

Les détenus incarcérés à Ypres ont progressivement été transférés à partir de décembre dernier vers d'autres établissements pénitentiaires, notamment les prisons de Bruges, Gand, Merksplas et Tournai. "Le personnel de la prison sera également délocalisé vers d'autres sites pendant les travaux, à l'exception de quelques personnes qui assureront la surveillance du complexe pénitentiaire", précise la Régie des Bâtiments.