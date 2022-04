Record : près de 2.500 demandes belges de brevet déposées à l'Europe en 2021

La Flandre a déposé le plus de demandes (1.613 demandes, soit 65% du total belge), devant la Wallonie (19,8%) et Bruxelles (15,3%). Elle figure également parmi les dix régions européennes les plus dynamiques en matière de brevets, relève l'Office européen.

Au total, l'OEB a reçu 188.600 demandes en 2021, soit 4,5% de plus que l'année précédente. Les technologies liées à la communication numérique (15.400 demandes, +9,4%) et à l'informatique (14.671, +9,7%) affichent la plus forte hausse, illustrant la transition numérique. Le groupe de télécommunications chinois Huawei a d'ailleurs demandé le plus grand nombre de brevets à l'OEB, suivi des sud-coréens Samsung et LG.

Alors que la pandémie de coronavirus n'est pas encore terminée, les technologies médicales ont initié 15.321 demandes (+0,8%). Le top 5 européen des demandes de brevets pour 2021 est complété par les machines et énergies électriques (12.054, +5,7%) et les transports (9.399, +4,5%). L'Office souligne également la forte progression des produits pharmaceutiques (9.026, +6,9%) et des biotechnologies (7.611, +6,6%), témoignant d'un "haut niveau d'innovation dans les vaccins et d'autres domaines de la santé".

"Le niveau élevé des demandes de brevets l'année dernière montre que l'innovation est restée soutenue" et continue de démontrer la créativité et la résilience européennes, s'est réjoui le président de l'OEB, António Campinos.