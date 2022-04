Voetbal Vlaanderen collecte des vieux filets de but pour l'Ukraine

"Avec ses clubs et sa communauté, Voetbal Vlaanderen veut assumer un rôle dans la société. C'est une action concrète à laquelle nous sommes heureux de participer", a expliqué Nand De Klerck, porte-parole de Voetbal Vlaanderen. "De nombreux clubs renouvellent leurs filets en fin de saison, ils peuvent peut-être le faire un peu plus tôt pour aider les victimes de la guerre."

La fédération avait déjà décidé que les joueurs ukrainiens mineurs sont les bienvenus sur les terrains flamands grâce à une procédure d'affiliation simplifiée. Le groupe de travail local Puurs-Debica a déjà collecté du matériel depuis le début de la guerre en Ukraine. Debica est une ville polonaise à 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

"Nous pouvons déjà compter depuis des semaines sur la solidarité des gens de notre région. Nous avons ainsi déjà pu récolter de l’argent pour acheter de la nourriture sèche et de la literie et des couvertures. Quand nous nous sommes rendus sur place, on nous a demandé des filets de but. Nous sommes ravis que Voetbal Vlaanderen soutienne cette initiative", indiquait Alfried Peleman, président du groupe de travail Puurs-Debica.

Les clubs peuvent faire don de leurs vieux filets de but via ce lien : Voetbalnetten voor Oekraïne.