Après le Tour des Flandres, Wout van Aert doit également renoncer à l'Amstel Gold Race

Jumbo-Visma indique mercredi que s'il ne peut prendre le départ dimanche, Wout van Aert a par contre reçu le feu vert pour reprendre les entraînements, ce qui l'autorise à espérer pouvoir disputer Paris-Roubaix le 17 avril.

Avant d'être touché par le Covid, Wout van Aert avait signé deux victoires sur les courses flandriennes, en s'imposant au Circuit Het Nieuwsblad et au GP de l'E3.

Wout van Aert avait remporté l'Amstel Gold Race l'an dernier en régalant au sprint le Britannique Tom Pidcock (Ineos) et l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora). La sélection de Jumbo-Visma pour l'Amstel Gold Race se compose de Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, du Français Christophe Laporte et des Néerlandais Tom Dumoulin, Jos van Emden, Timo Roosen et Mike Teunissen.